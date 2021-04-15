شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ4 شركات على رأسها "CIB" والان مع تفاصيل الخبر
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 338.061 مليون سهم، عامر جروب عند 226.341 مليون سهم، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 186.010 مليون سهم، جي بي أوتو عند 179.454 مليون سهم، المصرية للاتصالات 169.642 مليون سهم، وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز 74.864 مليون سهم، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.243 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر 1.974 مليون سهم.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 402.1 مليون ورقة مالية بقيمة 898.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.7 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.24%، والعرب على 7.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.20%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 110.8 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 66.3 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالي.
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12458 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3937 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2716 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1200 نقطة.
وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.