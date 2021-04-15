شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ4 شركات على رأسها "CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، وارتفع رصيد شهادات إيداع 4 شركات وهي؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 463.584 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية 122.956 مليون سهم، نعيم القابضة للاستثمارات المالية إلى 98.043 مليون سهم، البنك التجارى الدولى إلى 148.675 مليون سهم.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 338.061 مليون سهم، عامر جروب عند 226.341 مليون سهم، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 186.010 مليون سهم، جي بي أوتو عند 179.454 مليون سهم، المصرية للاتصالات 169.642 مليون سهم، وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز 74.864 مليون سهم، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.243 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر 1.974 مليون سهم.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء صعود المؤشر الرئيسي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 412 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 630.878 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 402.1 مليون ورقة مالية بقيمة 898.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.7 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.24%، والعرب على 7.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 110.8 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 66.3 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12458 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3937 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2716 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1200 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.