شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع وسط استقرار سلبي للدولار وانخفاض عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس رغم صدور بيانات اقتصادية قوية، لكن المعدن النفيس تلقى دعما من استقرار الدولار سلبيا وانخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 9.8% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 5.8%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 8.4% في مارس/آذار أعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 5.1%.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم تسجيل مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفاضا إلى مستوى 576 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات بانخفاض المؤشر إلى 703 آلاف.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش عند 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.7 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.8% أو ما يعادل 30.5 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1766.8 دولار للأوقية.