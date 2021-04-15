شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي رغم صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو سلبي رغم صدور بيانات اقتصادية قوية عززت التفاؤل حيال نمو الاقتصاد الأمريكي.



وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 9.8% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 5.8%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 8.4% في مارس/آذار أعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 5.1%.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم تسجيل مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفاضا إلى مستوى 576 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات بانخفاض المؤشر إلى 703 آلاف.



كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر هذا الشهر نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% ونمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.4% خلال العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش عند 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.7 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.4 نقطة.