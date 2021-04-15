شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب إلى 1770 دولاراً مع تراجع عوائد السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب إلى ذروته فيما يربو على شهر، الخميس، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية رغم بيانات أفضل من المتوقع لاقتصاد الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين صوب المعدن كملاذ آمن في مواجهة تضخم محتمل في المستقبل.

وبحلول الساعة 1749 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.8 بالمئة إلى 1766.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد في وقت سابق إلى 1769.37 دولار، أعلى مستوى له منذ 26 فبراير. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 1766.80 دولار.

وقال جيفري سيكا، مؤسس سيركل سكويرد للاستثمارات البديلة، «تضخم هائل يلوح في الأفق بلا ريب، والذهب أفضل أصل يمكن تملكه في وقت نرى فيه ما أعتبره مستويات تضخم تاريخية».

وارتفعت الفضة 1.8 بالمئة مسجلة 25.86 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 2.1 بالمئة ليصل إلى 2733.75 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق ذروته منذ 28 فبراير 2020 عند 2760.53 دولار. وتقدم البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1197.91 دولار للأوقية.

(رويترز)