شكرا لقرائتكم خبر عن صورة «الأمل» تفوز بجائزة «وورلد برس فوتو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي - أ ف ب

بعد خمسة أشهر من عزلة طويلة فرضتها الجائحة، عانقت مسنّة برازيلية ممرضة تلف نفسها بغطاء بلاستيكي واق من كورونا للمرة الأولى، في صورة فازت بجائزة «وورلد برس فوتو» لعام 2021، إذ اعتبرت رمزاً «للأمل» بنظر لجنة تحكيم المسابقة.

وتجسد صورة الدنماركي، مادس نيسن، الفائز بجائزة المسابقة للتصوير الصحفي، أول عناق منذ مدة طويلة لامرأة تبلغ 85 عاماً في دار للمسنين في ساو باولو البرازيلية في أغسطس/ آب 2020. وأوضح المصوّر نيسن لصحيفة دنماركية: «هذا يمثل لي قصة أمل، وحب في اللحظات الأصعب».

وقال عضو في لجنة «وورلد برس فوتو» كيفن وي لي إن: «هذه الصورة التي ترمز لكوفيد-19 تخلّد اللحظة الأروع في حياتنا، في كل مكان». ورأى أن الصورة التي تجسد في آن معاً «الضعف والانسلاخ والبقاء، ترمز أيضاً إلى الأمل».

ونال نيسن أيضاً الجائزة الأولى «للصورة المفردة» في فئة «الأخبار العامة». وكان فاز بجائزة «وورلد برس فوتو» في عام 2015.

وتروي السلسلة الفائزة هذا العام في فئة أفضل قصة مصورة للعام، وهي جائزة جديدة بدأ توزيعها في 2019، قصص حب طاولتها شظايا النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي للمصور الإيطالي أنتونيو فاتشيلونجو من «جيتي ريبورتاج».

أما إرنستو بينافيديس، وهو مصوّر مستقل مقيم في ليما، فنال الجائزة الثانية في فئة صور الأخبار العاجلة، عن سلسلة صور التُقطت خلال تظاهرات ضد عزل رئيس البيرو السابق مارتن فيزكارا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأُرسلت أكثر من 74 ألف صورة من حوالى 4300 مصور من العالم إلى المسابقة، و45 منها رُشحت من أعضاء لجنة التحكيم، وفق منظمي «وورلد برس فوتو» التي توزع جوائزها في أمستردام.وأقيمت حفلة توزيع الجوائز هذا العام عبر الإنترنت بسبب القيود المتصلة بالجائحة.