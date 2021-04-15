شكرا لقرائتكم خبر عن حوار مع صديق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. يوسف الحسن

** قال لي صديقي، وهو «يهاتفني»: ما لي أراك «عصِيّ القلم»؟ قلت له ضاحكاً: «بلى، أنا مشتاق لأصدقائي، وعندي لوعة»، وترحمنا معاً على الشاعر العظيم أبو فراس الحمداني وسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

** أثار سؤال صديقي الشجن في النفس.. هل صحيح أنني هجرت الكتابة، أم أن القلم يعاندني؟ تذكرت قولاً للروائي أرنست همنجواي، صاحب رواية «العجوز والبحر»، مفاده: «أن الكتابة هي أصعب مهنة بعد مصارعة التماسيح».

** نصحني صديقي بممارسة رياضة المشي بانتظام، ليس حفاظاً على صحتي فحسب، وإنما لأن هذه الرياضة تزوّد الدماغ بالأوكسجين، مما يُغذي المخزون الفكري اللازم للكاتب.

** لم أستفسر منه عن نوع الأوكسجين المقصود، لكني سألته ساخراً: «هل هذا يعني أنك تنصح بالسفر إلى الغابات، حيث يكثر الأوكسجين وتتوفر البيئة الخالية من الإنترنت، وشاشات التلفزة، ورسائل جيوش الذباب الإلكتروني، وحواة التحليل الاستراتيجي، والذعر «الكوروني»؟

** يا صديقي ما من يوم لا أكرس فيه عدة ساعات للقراءة والتأمل، والشروع في الكتابة، في محاولة لملء حقائب الكلمات والمشاعر والبوح الصامت.

** أجلس في مكتبي، أكتب جملة، ثم أصوم أياماً، قبل أن أعود لأضيف فقرة أخرى، أقلِّب صفحات كتاب، وأرسم على الورق الأبيض خطوطاً وكلمات أو أبياتاً من الشعر لشعراء أبدعوا ثم رحلوا.

** أميل أحياناً إلى الصمت، والتحديق في الفضاء، عبر شرفة المكتب المطلة من بعيد على غابة من شجر «القرم» البحري، أهرب من مشاهد موجعة للقلب، تنشرها شاشات التلفزة: شعوب هائمة على وجهها بين المحيطات والقارات ومخيمات النزوح واللجوء، ومشاهد أخرى على شاشات ترشح منها الدماء البشرية.

** يا صديقي

ما فائدة الكتابة في أزمنة استفحال الأوبئة والحروب والموت والجوع والكراهية؟ وما السبيل لوقف هذا الزخم الهائل من الهذيان والتساؤل اليومي الحارق حول من «سيقاسمنا العشاء الليلة، من الأهل والأحفاد والأصدقاء»، وفي وقت تبصر فيه أعيننا صوراً حية لبائسين يبحثون عن بقايا طعام في صناديق الزبالة، وآخرين يتسولون عدالة أو مسكناً أو لقاحاً أو حتى «كمَّامة»؟

** يا صديقي

ماذا نقول عند رحيل أصدقاء وأحبة، وقد سرقهم منا الموت، وغادروا الدنيا، ومضوا خلسة من غير وداع إلى دار البقاء وبتوقيت «كورونا» اللعين، ولا تملك لهم إلاَّ الدعاء والتواصي بالصبر، وبريق دمعة حارة تلمع في العين، وتكوي الفؤاد.

** في زمن مضى، حينما كان يوصف بالمروءة والشهامة والوفاء والجود و«هبة ريح»، كان العرب يوقدون النار على مرتفع، حتى يبصرها تائه يبحث عن طريق، أو عابر سبيل أو جائع أو مكلوم.

أما في عالم اليوم، فلا نار نبصرها، ولا خبر يأتينا ليدلّنا على الطريق، أو يبشرنا بكنس البؤس والفساد والقبح والظلام من حياة البشرية.

** يا صديقي

كلما انهار جدار في «البيت العربي الكبير» ودخلنا دوّامات الأهوال والأعاصير، يستفزني من يحاول تحليل المشهد بكلمات باردة، وكأنه اعتاد رؤية مشهد أوطان تنفرط كحبات «سبحة».

** في زمن التيه يا صديقي، نبحث عمَّن يلملم أحلامنا، ولا أخفي عليك أنني في لحظات التأمل والصمت «الهادر» تمنيت لو كنت أجيد الرقص أو حتى الحداء، لأدندن بشيء من الغناء، على وقع صوت الناي أو «الأرغول ولا أدري لماذا أتذكر أحياناً الممثل العجوز الأمريكي المكسيكي أنطوني كوين، في دوره العظيم في فيلم «زوربا اليوناني» ورقصته الحزينة الشهيرة، وموسيقاها التي قيل عنها إنها «موسيقى الحياة»، وشاركه العالم فيها إعجاباً وتقديراً، وهي (الموسيقى والرقصة) التي تنتصر على الفشل واليأس، وتعيد الحياة والحيوية للأشياء التي بهت لونها أو تجمدت.

** وتسألني يا صديقي عن «الحبر العصيّ» ولعلك تبحث عن «زوربا» ليبث روحه ويهبنا «رقصة الأمل».

يا صديقي، يكفي أحياناً صديق واحد، صاحب خيار أخلاقي، لينعش الروح.

وأسلم عليك.