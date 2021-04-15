شكرا لقرائتكم خبر عن صالحة غابش: الصيام يحرض على الإبداع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

«رمضان ليس شهراً للصوم فقط، بل وللتدبر والعمل في أجواء محرضة على الإبداع»

بتلك المعاني نطوف مع الكاتبة صالحة غابش رئيسة المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في عوالم رمضانية بديعة ومختلفة.

تحلق بنا صالحة غابش في سماوات لا متناهية من المدد الروحي، وهي تتحدث عن الشهر الكريم في حياتها خلال الطفولة، أو في اللحظة الراهنة، فكل وقت له طابعه وخصوصيته المكانية والاجتماعية والزمانية، لكن صالحة غابش تميل نحو رمضان الطفولة وزمن الصبا، فتلك أيام ذات عبق، حيث كان للشهر مذاقه، خاصة على مستوى اللقاء بين الناس، فالطقس الاجتماعي اتسم آنذاك برونق بديع وجميل تظل صورته حاضرة حتى بعد أن امتدت يد التغيير إلى حياة البشر والمجتمعات.

تقول صالحة غابش: «رمضان في الطفولة والصبا الباكر كان مفعماً بالحياة، وبالأنشطة الاجتماعية المختلفة»، وتلفت إلى أن أكثر ما يعلق بذاكرتها من تلك الأيام هو التلفزيون والإذاعة، حيث كانت لهما جماهيرية كاسحة، فالإذاعة كانت تنقل الآذان وتبث البرامج الدينية، ولا يبدأ البث التلفزيوني إلا بعد صلاة التراويح ويستمر ساعات عدة قليلة ويتضمن برامج خفيفة راقية تراعي مقام الشهر وحرمته، لم يكن فيها أي خروج على الآداب أو ما يحرج المرء. وتستعيد غابش تلك المسلسلات الدينية التي كان يراجعها الأزهر الشريف، تلك المؤسسة الدينية العريقة، لذلك اتسمت بالمصداقية، وكانت تخلو من المبالغة على مستوى الأزياء والديكور، والزيف على مستوى الإخراج.

أجواء لا تنسى

تناولت صالحة غابش تلك التفاصيل الجميلة المتمثلة في الأجواء الطيبة التي سادت تجمعات الناس، واستدعت مشهد العائلات وهي تتجمع على المائدة، ذلك الأمر الذي كان يتجاوز فكرة تناول الطعام بعد صيام يوم شاق، بل اختزن العديد من المعاني والدلالات، فهو طقس روحي تحل فيه المودة والرحمة. وتلفت غابش إلى مشهد جمالي آخر، والمتمثل في تبادل الزيارات بين الجيران، فالبيوت كانت مفتوحة على بعضها البعض، والأبواب مشرعة تستقبل الزائرين وتفرح بهم، فقد كانت بحقٍ بيوتاً رحيمة وتضيف: «رمضان كان فرصة للتجمع والتواصل، وذلك ما تبقى حتى الآن»، مشيرة إلى أن تجمع الناس كان يتم قبيل صلاة التراويح، لتبدأ بعدها حياة مختلفة عن ما كانت في النهار، هو اختلاف الصمت عن الضجيج، فكانت النساء تتجمعن في بيت من بيوت الحي مع الأطفال الذين يمارسون اللهو البريء، وإلى جانب ذلك كانت هناك مظاهر دينية تمثلت في قراءة القرآن وختمه.

ولفتت صالحة غابش إلى أنها عاشت سنوات من طفولتها في الكويت، وعندما عادت، وجدت أن العادات والممارسات الاجتماعية نفسها تسود في الإمارات، حيث الترابط العميق بين الناس، بالألق ذاته والمناخ الروحي العظيم.

وتؤمن صالحة غابش بأن العمل عبادة، لذلك لابد أن يقبل الناس عليه في رمضان بروح وهمة عالية، ليقضوا ساعات في أجواء من الصمت المحرض على النشاط، وأشارت إلى أنها لا تأخذ عطلة في رمضان بل تمارس مهامها الاعتيادية في مناخ يحرض بالفعل على الانجاز، وتقول: «أحرص على وجودي في المكتب، لا أجلس في البيت، ولا أطلب إجازة في رمضان، فالصيام لا يعني الكسل والتعطل، فهناك هدوء وسكينة تساعد على العمل». وأشارت إلى أن ساعات العمل تقل في رمضان، حتى يخفف على الناس، ولكي يمارسوا شغفهم الروحي والوجداني، وينهلوا من فيوض العبادة والذكر، فمن باب أولى أن نتفرغ لرب العالمين، ولا نهدر الوقت في ما لا يفيد.

ربيع القلوب

وأوضحت صالحة غابش أن القراءة المفضلة بالنسبة لها خلال رمضان، هي القرآن الكريم، حيث تقضي وقتا ممتعا شفيفا في حضرة كلام رب العالمين، فهو يغني عن الاطلاع عن أي شيء آخر، وذلك لا يعني أن لا يقبل الناس على قراءة ما يحبون، لكن القرآن حالة متكاملة من العلوم واللغة، لذلك من المهم أن يتفرغ المثقف لقراءته بصورة عميقة، خاصة أن بقية الشهور والأيام العادية نفتقد فيها إلى متعة تأمل القرآن، نتيجة لطبيعة الحياة العصرية المتسارعة، وأكدت أن القرآن يمثل لها واحة وجدانية، وفيض من الرحمة، وسياحة روحية، وتقول: «القرآن غذاء الروح والفكر، وهو أوسع مما نكتب ونقرأ».

دراما

في معرض تقييمها لما يبث في القنوات التلفزيونية، أبدت صالحة غابش امتعاضها مما أسمته «الكم الهائل» من الأعمال الدرامية والتسابق غير المنطقي بينها، وذكرت أن شهر رمضان تحول إلى موسم للربح في الدراما، لدرجة أنها تغيب في بقية السنة، بالإضافة إلى أن محتويات معظم تلك المسلسلات لا تليق بالشهر الكريم. وتقول: «الكثير من الدراما حافل بالمشاهد التي لا تتفق مع طبيعة الشهر، وما كنا نراه في السينما صرنا نشاهده في التلفزيون».