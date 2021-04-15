شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للكتاب» تنظم 5 حفلات توقيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنظم هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعالياتها خلال شهر رمضان، 5 حفلات توقيع لعدد من الإصدارات الجديدة، حيث يشهد مقهى «دارك دور» في 16 أبريل حفل توقيع رواية «بيت خالتي» لمؤلفها الدكتور أحمد خيري العمري، الصادرة عن دار بيت الكتب.

وسيكون الجمهور على موعد في 22 أبريل في «كافيه آدريس»، بمدينة خورفكان مع حفل توقيع كتاب «الشفاء الذاتي للجسد والروح» للكاتبة بشاير المنصوري الصادر عن دار مداد، وفي اليوم التالي 23 أبريل، توقّع الكاتبة فاطمة عبدالله سرحان كتابها الصادر عن دار مداد بعنوان «شروخ»، وذلك في «ايكون آرت» بمدينة كلباء.

وتنظم الهيئة في 29 أبريل في مقهى «سايكل كافييه»، في منطقة مويلح، حفل توقيع كتاب المؤلفة مريم الحمادي «الشهود الصامتون»، الصادر عن دار شغف الإمارات، فيما يستضيف المكان نفسه في 30 أبريل حفل توقيع كتاب «سكون الروح» للكاتبة زينب الرستماني، من إصدارات أوستن ماكولي، وتقام جميع الحفلات عند الساعة 9 مساء.