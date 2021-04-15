د. لهيب الخليفي: «الأطباق الشعبية» العراقية حكايات مزركشة بالأرز

الشارقة: زكية كردي

مأدبة الإفطار العراقية بأطباقها المنوعة أهم ما يميز عادات الشهر الكريم، وتغلب عليها الأطباق الشعبية التي يفضلها العراقيون، كما تخبرنا د.لهيب عبود الخليفي، باحثة في العلوم الطبية وفنانة تشكيلية.

تقول د. الخليفي، إن أهم ما يميز أطباق المطبخ العراقي، خاصة البغدادي، الأصناف المختلفة والكثيرة من الأرز، كالبرياني العراقي، والمقلوبة، والتمّن مع الفول الأخضر والشبت، والرز مع الجزر، والرز مع العدس، بالإضافة إلى أنواع الكبب ومنها كبة الأرز، أما الغذاء الرئيسي في رمضان فهو طبق الشوربة الذي لا غنى عنه. وتشتهر العصائر العراقية الشعبية في شهر الصوم، ومنها التمر الهندي وقمر الدين والمشمش والزبيب أو الرمان. وهناك أيضاً اللبن الرائب الذي يبدأ به الإفطار مع حبة تمر وبعدها الماء.

وبالنسبة للأطباق الرئيسية تحاول السيدة العراقية التنويع، فتحضر طبقين مختلفين على الأقل كل يوم، بالإضافة إلى الشوربة والمقبلات والسلطات. وتقول د.الخليفي: هذه الأطباق عبارة عن صوانٍ محضرة بالفرن كالدجاج مع الخضراوات، المعكرونة بأنواعها، وهناك بعض الأطباق الخاصة بالمطبخ العراقي، مثل «كباب الطاوة» أو كباب عروق.المطبخ الشعبي

من المطبخ العراقي الشعبي اختارت د. الخليفي طبق «البرياني العراقي»، الذي يختلف بمكوناته وطريقة تحضيره، وبالبهارات المستخدمة أيضاً، وهذا ما يجعل طعمه مختلفاً تماماً عن أنواع البرياني الأخرى، وهو من الأطباق التي تحضر في رمضان، وأيضاً في المناسبات.

وعن طريقة تحضير طبق «البرياني العراقي»، توضح د.الخليفي: المكونات دجاجة مقطعة إلى 6 قطع، كرات الكفتة، 3 أكواب أرز بسمتي، حبتان من البطاطا، ربع كوب بازلاء مسلوقة، ربع كوب من شرائح اللوز، ربع كوب من الزبيب المجفف «حسب الرغبة»، كوبان من الشعرية، والبهارات «ملعقة طعام سبعة بهارات، فلفل أسود حسب الرغبة، 4 حبات هيل، رشة قرفة، ملح»

أما طريقة التحضير فهي: نسلق الدجاج مع إضافة البهارات، بعدها نصفي الدجاج من الماء ونجففه ثم نحمره بالقلي، بعدها نأخذ كمية من ماء سلق الدجاج، ونطهو بها الأرز، وأثناء الطهو نقلي المكونات الأخرى، فنقطع البطاطا إلى مكعبات ونقليها، ثم نقلي الشعرية، وعندما تحمر نضيف لها كمية بسيطة من الماء، ونتركها لتنضج ثم نرفعها عن النار، بعدها نقلي شرائح اللوز ونحمرها، ونقلي الزبيب وبعده البازلاء، وبعدها كرات اللحم، ثم نجمع المكونات في طبق، ونرش عليها البهارات والفلفل الأسود، وقبل أن ينضج الأرز بقليل نوزع المكونات المخلوطة على سطح الأرز، وبعد سكبه في طبق التقديم نوزع قطع الدجاج المقلي على الوجه، ويقدم هذا الطبق غالباً مع اللبن الرائب أو الزبادي أو السلطة.