شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 15-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 15-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء صعود المؤشر الرئيسي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 412 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 630.878 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، جلاكسو سميثكلاين، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية. إيقاف تداول 16 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، جلاكسو سميثكلاين، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

البورصة تربح 412 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء صعود المؤشر الرئيسي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 412 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 630.878 مليار جنيه. البورصة تربح 412 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء صعود المؤشر الرئيسي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 412 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 630.878 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 402.1 مليون ورقة مالية بقيمة 898.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.7 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.24%، والعرب على 7.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 110.8 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 66.3 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12458 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3937 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2716 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1200 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 5 ملايين سهم، 8.2 مليون سهم، 110 ألف سهم، 6.9 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للخزف-سيراميكا ريماس، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات 146.5 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 689 سهم، مليون سهم، 15 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 5 ملايين سهم، 8.2 مليون سهم، 110 ألف سهم، 6.9 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للخزف-سيراميكا ريماس، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات 146.5 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 689 سهم، مليون سهم، 15 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لصناعة الكيماويات، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 36 ألف سهم، 15916 سهم، 2.3 مليون سهم، مليون سهم، 100 ألف سهم، 6.2 مليون سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، 47384 سهم، 140 ألف سهم، 25 ألف سهم، 132 ألف سهم، 48498 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 345 ألف سهم.

أسهم خزينةاشترت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ابن سينا فارما، 1.9 مليون سهم خزينة للأولى، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة 0.12%، وشراء الثانية 1.153 سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.94%، وشراء الشركة الثالثة 1.75 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.37%، وشراء الشركة الرابعة 155 ألف سهم خزينة. أسهم خزينةاشترت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ابن سينا فارما، 1.9 مليون سهم خزينة للأولى، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة 0.12%، وشراء الثانية 1.153 سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.94%، وشراء الشركة الثالثة 1.75 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.37%، وشراء الشركة الرابعة 155 ألف سهم خزينة.





تعليم لخدمات الإدارة أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 28 فبراير لعام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 317.1 مليون جنيه مقابل 270.8 مليون جنيه عن الفترة المقارنة خلال عام 2020 بنسبة نمو 17%، وبلغ صافي الربح 129.6 مليون جنيه خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 110.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 18%، وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.37 جنيه مقابل 74.02 جنيه بنسبة انخفاض 100%.

كما وافق مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة، على تشكيل لجنة للإشراف على تطبيق نظام الإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين تضم كل من محمود عطا الله عضو مجلس الإدارة رئيسًا للجنة وكلا من أحمد بدر الدين وحازم بدران أعضاء اللجنة.





المصرية لصناعة النشا أعلنت الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري، ومن بينهم الدائنين المرتهنين وفقًا للمادة (55) من قواعد القيد بالبورصة المصرية والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها.