شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تقلص مكاسبها و"برنت" قرب 67 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس مدعومة ببيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضاً كبيراً خلال الأسبوع الماضي.



وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 9.8% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 5.8%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 8.4% في مارس/آذار أعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 5.1%.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض المخزون الأمريكي من النفط بنحو 5.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما أشارت توقعات المحلبين إلى تراجع قدره 2.9 مليون برميل.



وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش عند 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.7 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 63.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 63.4 دولار وأقل سعر عند 62.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.3% إلى 66.8 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.9 دولار وأقل سعر عند 65.9 دولار.