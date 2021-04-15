شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لاثنين من طاقم «إيفر جيفن» بالعودة لبلدهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة قناة السويس، الخميس، إن اثنين من أفراد طاقم سفينة شحن الحاويات العملاقة «إيفر جيفن» التي تسببت الشهر الماضي في جنوحها بسد المجرى الملاحي سيتم السماح لهما بمغادرة السفينة للعودة للهند بسبب ظروف شخصية طارئة.

وإيفر جيفن راسية حالياً في منطقة البحيرات بعد تعويمها في 29 مارس/ آذار، وهي محل نزاع قانوني متعلق بمطالبة بتعويضات قيمتها 916 مليون دولار تطالب بها هيئة قناة السويس من الشركة اليابانية المالكة للسفينة.

وقالت هيئة قناة السويس «الهيئة لا تدخر جهداً لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كل متطلبات طاقم السفينة».

وعلقت السفينة التي يبلغ طولها نحو 400 متر في القناة لمدة ستة أيام ما أوقف الملاحة فيها، وعطّل مرور أكثر من 400 سفينة.

(رويترز)