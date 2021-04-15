شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الصناعي الأمريكي ينتعش بالرغم من أزمة أشباه الموصلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعش إنتاج المصانع بالولايات المتحدة في مارس وسط قوة في الطلب المحلي، إذ ارتفع إنتاج السيارات بالرغم من عجز عالمي في رقائق أشباه الموصلات أجبر بعض الصناع على خفض الإنتاج.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، الخميس، إن إنتج الصناعات التحويلية قفز 2.7% الشهر الماضي بعد نزوله 3.7% في فبراير. ومازال إنتاج الصناعات التحويلية أقل قليلا عن مستواه قبل الجائحة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع الإنتاج 4% في مارس.

وزاد إنتاج المصانع بوتيرة سنوية 1.9% في الربع الأول من العام بعد تسارعه بمعدل بلغ 12.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

يغذي تحفيز مالي ضخم الطلب على السلع وسط انخفاض في المخزونات، وهو ما يدعم قطاع الصناعات التحويلية الذي يسهم بنسبة 11.9% من الاقتصاد الأمريكي.

(رويترز)