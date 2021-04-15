إغلاق قياسي للأسهم الأوروبية بدعم نتائج الشركات والمعادن

أغلقت الأسهم الأوروبية على مستوى قياسي مرتفع، الخميس، إذ صعدت شركات التعدين بفضل موجة مكاسب في أسعار السلع الأولية، وطغت سلسلة نتائج قوية على بواعث القلق حيال وتيرة تطعيمات كوفيد-19. وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وقفز مؤشر قطاع التعدين 1.5 بالمئة.

وأغلقت أسهم شركات السفر والسياحة مرتفعة 0.1 بالمئة بعد أن بلغت ذروة قياسية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بأسهم شركات السلع الأولية 0.6 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ فبراير، إذ ساعد صعود في أسعار المعادن أسهم شركات مثل ريو تينتو وأنجلو أمريكان وبي.إتش.بي.

وفي حين عوضت الأسهم الأوروبية أخيرا جميع خسائرها الناجمة عن الجائحة من العام الماضي، فإن أداءها يظل دون نظيراتها الأمريكية بسبب بطء توزيع اللقاحات وموجة إصابات جديدة في أنحاء القارة.

أرجأت جونسون أند جونسون الأمريكية للدواء هذا الأسبوع توزيع لقاحها المضاد لكوفيد-19 في أوروبا، في حين قالت الدنمرك إنها ستتوقف عن استخدام لقاح مماثل من أسترا زينيكا بسبب المخاوف من تسببه في جلطات دموية.

وقال بول جوكسون، مدير بحوث تخصيص الأصول في إنفسكو، «اقتصاد منطقة اليورو قد يتخلف عن الركب أكثر مما توقعنا من قبل بسبب بواعث القلق إزاء أسترا زينيكا. لكن على الرغم من ذلك، وفور إتمام التطعيم، فسيكون لدي الدول الأوروبية ما تربحه أكثر من الآخرين.»

وفي ضوء بيانات الاقتصاد الأمريكي ونتائج الشركات التي تعزز التوقعات لانتعاش سريع في الاقتصاد العالمي، يتحول الانتباه هذا الشهر إلى موسم النتائج ربع السنوية في أوروبا.

ويتوقع المحللون انتعاش أرباح شركات ستوكس 600 أكثر من 50 بالمئة في الربع الأول من العام بعد تراجعها نحو 40 بالمئة في الفترة ذاتها قبل سنة، وفقا لبيانات رفينيتيف «آي بي إي إس».

وارتفع سهم أيه.بي.بي السويسرية الهندسية 3.1 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها لمبيعات العام بأكمله، في حين زاد سهم بوبليسيس الفرنسية للإعلان 3.3 بالمئة بعد عودتها لتحقيق نمو ذاتي للمرة الأولى منذ ما قبل الجائحة.

وصعد سهم منافستها البريطانية دبليو.بي.بي 0.5 بالمئة. (رويترز)