شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» عند مستويات قياسية بدعم النتائج والبيانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية الخميس بعد أن أعلنت الشركات الرئيسية عن أرباح قوية وأظهرت بيانات اقتصادية جديدة انتعاشاً في الإنفاق الاستهلاكي وسوق الوظائف.

وارتفع داو جونز 260 نقطة مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 0.9%، ووصل أيضاً إلى مستوى قياسي بينما تقدم ناسداك 1.1%.

وانتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية بقوة في مارس/آذار، إذ تلقى الأمريكيون مدفوعات مساعدات مرتبطة بالجائحة إضافية من الحكومة، فيما سمحت زيادة نشاط التطعيم باللقاحات بعودة المزيد من النشاط الاقتصادي، مما يدعم التوقعات بنمو قوي في الربع الأول من العام. وقالت وزارة التجارة الأمريكية الخميس إن مبيعات التجزئة ارتفعت 9.8% الشهر الماضي. وعُدلت بيانات فبراير بالزيادة بما يظهر تراجع المبيعات 2.7% بدلاً من ثلاثة في المئة في القراءة السابقة. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 5.9% في مارس/آذار. وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ظل مرتفعا في الأسبوع الماضي، وهو ما ربما لا يعبر بدقة عن وضع سوق العمل. فقد بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 576 ألف طلب للأسبوع المنتهي في العاشر من إبريل/نيسان، مقارنة مع 769 ألفاً في الأسبوع السابق. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 700 ألف طلب في أحدث أسبوع. (وكالات)