شكرا لقرائتكم خبر عن السلامة الغذائية تغلق «مطعم داربار السريع» بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم داربار السريع» بمنطقة المفرق الصناعية في أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1423893، لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار المخالفات المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، منها عدم الالتزام بنظافة المنشأة، ومناطق تحضير الطعام وأرضيات المطبخ، وعدم الالتزام بصيانة مغسلة الأيدي والتمديدات الخاصة بها ووضع المواد الغذائية عليها، وعدم الالتزام بإغلاق فتحات الصرف الصحي في مناطق تحضير الطعام، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالزي الموحد وغطاء الرأس والقفازات أثناء التعامل مع المواد الغذائية وتداولها، ورصد استمرار وجود الحشرات في المنشأة.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير ثلاث مخالفات بحق المنشأة خلال الفترة من 22 فبراير الماضي وحتى 12 إبريل الجاري لكن لم يتم تصويب أوضاع المنشأة واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم.