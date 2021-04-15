شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب بيانات التوظيف القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في اعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية تجاوزت توقعات المحللين.



وأعلنت وزارة العمل الأسترالية اليوم أن الاقتصاد أضاف 70.7 ألف وظيفة خلال شهر مارس/آذار الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 35.2 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 88.7 ألف وظيفة.



وكشفت البيانات ايضا عن انخفاض معدل البطالة في أستراليا إلى 5.6% خلال الشهر الماضي من 5.8% في فبراير/شباط بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 5.7%.



وتتواصل الجهود في الكثير من الدول حول العالم للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.



هذا، ولا يزال المستثمرون متفائلين بشأن نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري لا سيما عقب رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في 2021 إلى 6%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7747، وسجل أعلى سعر عند 0.7762 وأقل سعر عند 0.7705.