شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش قوي في مبيعات التجزئة الأمريكية وانخفاض البطالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية بقوة في مارس/آذار، إذ تلقى الأمريكيون مدفوعات مساعدات مرتبطة بالجائحة إضافية من الحكومة، فيما سمحت زيادة نشاط التطعيم باللقاحات بعودة المزيد من النشاط الاقتصادي، مما يدعم التوقعات بنمو قوي في الربع الأول من العام.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 9.8% الشهر الماضي. وعُدلت بيانات فبراير بالزيادة بما يظهر تراجع المبيعات 2.7% بدلاً من ثلاثة في المئة في القراءة السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 5.9% في مارس/آذار.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ظل مرتفعا في الأسبوع الماضي، وهو ما ربما لا يعبر بدقة عن وضع سوق العمل.

فقد بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 576 ألف طلب للأسبوع المنتهي في العاشر من إبريل/نيسان، مقارنة مع 769 ألفاً في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 700 ألف طلب في أحدث أسبوع.(رويترز)

