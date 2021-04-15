الاتحاد الآسيوي تاجر فاشل

أثار نقل مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا في كرة القدم لمنطقة الغرب اعتراضات واسعة، لعدم تقدم أي قناة فضائية لكسب الحقوق وتعثر المنصة الإلكترونية التابعة لشركة الرياضة السعودية مالكة حقوق البث الحصري أرضياً.

وكانت «شبكة بي إن سبورتس» تنقل مباريات المسابقة مشفّرة في السنوات الماضية، إضافة إلى قناة الكأس القطرية. لكن على خلفية ارتفاع الأسعار لم تتقدم أي قناة فضائية هذه السنة لكسب الحقوق التي حصلت عليها شركة الرياضة السعودية، لتبثها أرضياًَ.

ووجّه عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، انتقادات لطريقة النقل: «غريب أمر من لا يرغب في الترويج لبضاعته ولا يرغب في بيعها ولا يقدر سعر السوق أو السعر المنطقي لها، هل الاحتفاظ بها في المخازن لتفسد أهم من إعادة تقدير سعر البيع؟».

تابع العواني في حسابه على «تويتر»: «هذا حال الاتحاد الآسيوي في تعامله مع حقوق نشر لعبة كرة القدم للدول التي هي بالأساس أعضاء مساهمة في هذا الاتحاد».

وقسّم الاتحاد الآسيوي هذا العام، أنظمة البث في غرب القارة إلى 4 مناطق، هي السعودية، الإمارات، إيران وباقي المناطق، فيما لم يتلق أي طلب بشأن نقل المباريات باستثناء السعودية.

وعلى الرغم من ذلك، صادفت الجماهير السعودية، الأربعاء، مصاعب كبرى في مشاهدة المباريات عبر المنصة الإلكترونية التي أعدتها الشركة السعودية لذلك، فإنها عالجت الأمر بالنقل من خلال قناة اليوتيوب الخاصة بالقنوات الرياضية السعودية.

وغرّد غانم القحطاني مدير القنوات الرياضية السعودية: «مباريات دوري أبطال آسيا سيتم بثها عبر تطبيق GSA (جي أس ايه) ولن يتم بثها عبر القنوات الرياضية السعودية الفضائية»، ثم أعلنت القنوات: «يمكنكم متابعة مباراة النصر السعودي والوحدات الأردني.. عبر حساب القنوات الرياضية في اليوتيوب»، فيما انتقد كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي جودة النقل.

وتطرّق مذيع قناة الكأس خالد جاسم، على «تويتر» لأسعار النقل المرتفعة: «من يسأل عن نقل مباريات دوري أبطال آسيا، بلغني من إدارة البرامج بقناة الكأس أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الآسيوي بشأن النقل التلفزيوني سواء البث الأرضي أو الفضائي. الذي فهمته أن هناك مبالغة في سعر الحقوق».

وأضاف: «الاتحاد الآسيوي طلب 15 مليون دولار مقابل نقل المباريات بث أرضي فقط. الاتحاد القطري لكرة القدم وقناة الكأس حاولوا تخفيض المبلغ إلى سعر معقول يرضي جميع الأطراف، الاتحاد الآسيوي خفض المبلغ إلى 12 مليون دولار. وهو مبلغ كبير ومبالغ فيه وكثير جداً على مباريات غير منقولة فضائياً».

وانضم المعلق علي سعيد الكعبي إلى المنتقدين، وكتب: «الأرقام التي يطلبها الاتحاد الآسيوي من كل قناة نظير بيعها حقوق النقل التلفزيوني تكفي مجتمعة لأن تكون ميزانية دول لسنوات، هذا لا يعقل، يتحدثون عن نشر اللعبة والحقيقة أنهم يدمرونها، نصيحة للقنوات: تجاهلوهم، سيعودون إليكم طالبين نجدتكم».

وكتب المعلق فارس عوض: «ما يحدث في نقل دوري أبطال آسيا، لا يصدق، ومعيب بحق القارة واتحادها، ولا يسهم في تطور اللعبة أبداً، لكن المؤسف أنه لا يتحمل ذلك وحده؛ بل هو نتاج تقصير اتحاداتنا المحلية وسلبية دورها، ونتاج غياب التنسيق الواضح بينها».

تجزئة حقوق البث

أمام ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي نضال بحران، لوكالة «فرانس برس»، أن الاتحاد الآسيوي قام بتجزئة حقوق البث على عدة مناطق جغرافية، وذلك لإفساح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المحطات الإعلامية.

وبيّـن أن الباب ما زال مفتوحاً أمام القنوات الراغبة في الحصول على الحقوق المطروحة للأربع سنوات المقبلة، ولا تقتصر فقط على النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا وإنما تتجاوزه إلى كافة بطولات الأندية والمنتخبات المنضوية تحت لواء الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى تصفيات الدور الحاسم المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وفيما تجاوزت اتفاقيات الاتحاد الآسيوي حدود القارة إلى بعض الدول الأوروبية، أشار بحران، إلى أنه تم الإعلان عن اتفاقية بث البطولات الآسيوية مع شركة الرياضة السعودية التي فازت بحقوق البث داخل المملكة العربية السعودية لأربع سنوات حتى عام 2024، وستقوم الشركة بعرض المسابقات الآسيوية مبدئياً من خلال منصتها للبث المباشر على الإنترنت (gsa) ذات التقنية والخدمات العالية، قبل أن تقوم بعرض المباريات عبر قنوات الأقمار الصناعية في الربع الأخير من عام 2021.

وشرح مصدر متابع للملف لوكالة «فرانس برس»، أن الاتحاد الآسيوي طلب من اتحاد إذاعات الدول العربية (أسبو) 27 مليون دولار لبث الدول الأخرى غير السعودية مقابل سنة واحدة، شرط أن تكون الصورة أرضية، مشفرة أو عبر الإنترنت.

وتابع أن شروط العقد مع السعودية الذي بلغت قيمته 40 مليون دولار سنوياً أوصلت إلى إشكالية، لأن المباريات الحصرية الممنوحة لمباريات الأندية والمنتخب السعودي قد تمنع الدول الأخرى من بثها إذا كانت أنديتها أو منتخباتها تلعب على أرضها.