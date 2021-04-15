شكرا لقرائتكم خبر عن عريس تايواني يطلق زوجته ثلاث مرات ليمدد إجازته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يجد عريس تايواني، حلاً لقضاء وقت ممتع مع عروسه سوى تطليقها ثلاث مرات، ليتمكن من إجبار رب عمله على تمديد إجازة زواجه مدفوعة الأجر 4 مرات متتالية، في قضية شهدتها تايوان، هذا الشهر كان القانون فيها مؤيداً للزوج.

ووفق ما نشره موقع «أوديتي سنترال»، قرر موظف تايواني يعمل في مصرف أن يطلق زوجته بعد انتهاء إجازته، ليعاود الزواج بها مباشرة مرة أخرى، قبل أن يطلقها مرة ثانية وثالثة ليرتبط بها في المرة الرابعة، وبالتالي حصل على 32 يوماً إجازة زواج مدفوعة الثمن.

واعتمد الموظف في خطته على قانون بمقتضاه يحصل الموظفون من الجنسين على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألاّ تتعدى 8 أيام. لكن المصرف كان له رأياً آخر؛ إذ رفض منح الموظف الإجازة بعدما طلق زوجته في المرة الأولى، لكن الزوج لم يستسلم وقدم الإجازة ثلاث مرات أخرى، ولجأ إلى مكتب العمل ليثبت حقه القانوني. واعتبر مكتب العمل أن الموظف لم يخالف القانون، وفرض غرامة قدرها 700 دولار أمريكي على رب عمله، الذي استأنف القرار.

وانتهت القضية هذا الشهر، بعدما قضى مكتب العمل بأن تصرف الموظف «غير أخلاقي»، لكنه لم يخالف القوانين، وبالتالي استحق تلك الإجازات، مديناً بذلك للمصرف لانتهاكه قانون العمل.(وكالات)