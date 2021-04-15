شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف «مدينة الموتى» في كورسيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثرت بعثة أثرية فرنسية، في جزيرة كورسيكا، على مقبرة ضخمة تحوي 40 قبراً، دفنت فيها الجثث داخل جرار كبيرة، تعود إلى النصف الأول من الألفية الأولى، في مكان يطلق عليه قديماً «مدينة الموتى».

واكتشف علماء الآثار من المعهد الفرنسي للبحوث الأثرية الوقائية الموقع الأثري في بلدة إيل روس الواقعة على الساحل الغربي لجزيرة كورسيكا. ويعود تاريخ البلدة التي أصبحت نقطة جذب سياحي، إلى منتصف القرن الـ18.

وقال المعهد في بيان، إن المدينة كانت مسكونة منذ حوالي 6000 عام، لكن المؤشرات الأثرية للمهن السابقة كانت نادرة ومجزأة.

وأشار البيان إلى أنه كان يعتقد أن المنطقة مهجورة إلى حد كبير، لكن اكتشاف مقبرة كورسيكا المكتظة بالسكان يثير احتمال أن الكثافة السكانية في المنطقة خلال منتصف الألفية الأولى كانت أكبر مما يعتقد.

وأوضح البيان، أنه تم اكتشاف عشرات المقابر للمرة الأولى في ربيع العام 2019، لكن أعمال التنقيب في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضي، كشفت عن عشرات أخرى، مع تنوع كبير في أسلوبها المعماري.

وبدأ الباحثون في حفر موقعين بمساحة 6500 قدم مربعة وسط المدينة. وعثرت البعثة على بقايا 40 فرداً، دُفنت في وقت ما بين القرنين الثالث والسادس. وغطيت بعض المقابر بمواد من الطين تستخدم عادة كبلاط الأسقف في العمارة الرومانية.

وتعاقبت على تلك المنطقة حضارات عدة في النصف الأول من الألفية الأولى. ويعود تاريخ القطع الأثرية المكتشفة إلى الحقبة الرومانية، لكن أثريون يحذرون من تغيير قد يكون طرأ على المنطقة بفعل السكان السابقين.

ولفت علماء الآثار إلى أن المدينة احتلت سابقاً من قبل الرومان، وكانت تُعرف آنذاك باسم «أجيلا» خلال النصف الأول من الألفية الأولى، حيث شهدت كورسيكا فترة عدم الاستقرار الكبير.

وحكم القرطاجيون الجزيرة حتى العام 240 قبل الميلاد، عندما حل محلهم الرومان. وفي 410 بعد الميلاد، انتقلت إلى القوط الغربيين، ثم توالى على حكمها الفاندال والقوط الشرقيون، قبل أن تصبح جزءاً من الإمبراطورية البيزنطية في العام 536 م.(وكالات)