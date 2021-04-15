شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد رأس الخيمة يتفقد مركز جمارك ميناء الجزيرة الحمراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس الخميس، مركز جمارك ميناء الجزيرة الحمراء.

وكان في استقبال سموه الدكتور محمد عبدالله المحرزي، مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.

واطلع سمو ولي عهد رأس الخيمة على سير العمل في مركز جمارك ميناء الجزيرة الحمراء؛ حيث استمع إلى شرح عن آلية العمل وخدمات المعاملات الإلكترونية والتسهيلات الجمركية للمتعاملين، الذي يعزز من مكانة الدوله كمركز اقتصادي وتجاري.

وأشاد سموه بالكوادر البشرية في مركز جمارك الميناء، ودورها في سرعة إنجاز المعاملات، وكذلك دور مركز الجمارك في توفير أحدث الأجهزة الجمركية لما يقتضيه أمن وسلامة دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص.

رافق سموه في الجولة الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي.(وام)

