شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي يطرح «ياللي عالم بينا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

طرح المطرب محمد حماقي عبر منصة «أنغامي» وبمناسبة شهر رمضان الكريم دعاء دينياً بعنوان «ياللي عالم بينا»، من كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم، كما طرح حماقي، أحدث أغانيه الدعائية لهيئة البريد المصري بعنوان «ده وقته» من كلمات أمير طعيمه، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع حاتم عبد العزيز.

وتجاوزت الأغنية بعد طرحها عبر منصة «يوتيوب» 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة؛ حيث تحمل الأغنية التي صورت في متحف البريد المصري، وعدد من شوارع وسط القاهرة العتيقة، معان تؤكد عراقة البريد المصري.