«الصحفيين» تكشف مواكبة التطور التقني المتطوّر وكسب الرهان

العين: ”الخليج 365”

استضاف قسم الإعلام والصناعات الإبداعية في جامعة الإمارات الزميل عبد الرحمن البستكي، أمين السر العام لجمعية الصحفيين الإماراتية، الخميس في لقاء عن بُعد بعنوان «الصحافة الإماراتية.. تحديات الحاضر ورهانات المستقبل»، وقدمها الدكتور أحمد المنصوري، رئيس القسم، وشهدها أساتذة القسم وطلاب الجامعة وأقسام الإعلام بجامعات الدولة.

وأشار المنصوري إلى حرص القيادة الرشيدة على دعم الإعلام، وأبرزه تشريف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضوره خلوة مستقبل الإعلام التي عقدت في أبوظبي، وحديثه عن أهمية مواكبة التغيرات العالمية التي تمر بهذا القطاع الحيوي، وتأكيده أن الإعلام الإماراتي الفاعل والمؤثر، هو القادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة. وكعادته الدائمة، خلال لقاءاته قيادات الإعلام الإماراتي، ضخّ سموّه كمية من الطاقة الإيجابية والتفاؤل.

وأشار المنصوري، إلى الإعلام الإماراتي بتحديات كثيرة، لكننا نرى هذه التحديات فرصاً للتطوير والانتشار، ومواكبة المتغيرات، لن يُحبطه مسمى إعلام تقليدي، ومقارنته بالإعلام الحديث، فنحن على قناعة راسخة بأننا لسنا تقليديين، ومواقع التواصل لا يمكن أن تكون إعلاماً، أو بديلاً ناجحاً عن الإعلام، فالصحافة بمهنيتها وصدقيتها وتقاليدها العريقة، ستبقى وتتطور وترتفع أرقامها، ليس شرطاً أن يكون ذلك على الورق، وإنما على جميع الوسائل الموجودة حالياً، أو تلك التي ستوجد في المستقبل. وانه تمر الصحافة بمرحلة انتقالية، متطورة جداً، ونوعية.

ولم تعد صحفنا محلية، بل أصبحنا صحفاً ومواقع إخبارية، عربية وإقليمية وعالمية، والخبر المنشور في منصاتنا يجوب العالم طوال اليوم، وهذا إنجاز جيد يجعلنا لا نخشى المستقبل؛ من ينظر إليها من زاوية الصحافة الورقية، ويرى أن الصحافة ستنقرض بمجرد انقراض الورق، فنظرته حتماً ناقصة، وغير عادلة، فلم تعد صحافة ورقية فقط، وإن حدث تراجع عالمي في توزيع الصحافة بشكل عام، فإن أرقامها على منصاتنا الرقمية ترتفع بالملايين.

وتناول نشأة الصحافة والإعلام في الدولة وتطورهما ودورهما في تعزيز قيام دولة الإمارات. كما ناقش التحديات التي واجهتهما في ثورة تكنولوجيا الإعلام الرقمي الحديث ومنصاته الاجتماعية المتعددة. وأضاف أن الصحافة مارست أدوار تنموية، فهي القاطرة التي تسبق التنمية والمحرك الأساسي الذي تسير معه عجلة التنمية الاقتصادي.

وأشار إلى أن الصحافة الإماراتية أدت دوراً مهماً خليجياً وعربياً، فهناك تنسيق دائم بين جمعية الصحفيين الإماراتية، والجمعيات والهيئات الصحفية في دول مجلس التعاون، من اجل صحافة خليجية موحدة.

وهناك تنسيق دائم بين جمعية الصحفيين الإماراتية، وجميع الاتحادات والنقابات والجمعيات والروابط الصحفية في الوطن العربي، في إطار اتحاد الصحفيين العرب.

كما شرح نشأة جمعية الصحفيين الإماراتية ودورها في تطور الصحافة والإعلام في الدولة، وتدريب شباب الصحفيين وصقل مهاراتهم، بما يواكب التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال الحديثة.

وقال: تُوجت جهود الصحفيين في وطننا العزيز بتأسيس جمعية الصحفيين الإماراتية في يناير 2000، وقد أشهرت رسمياً بالقرار الوزاري رقم (588) بتاريخ 30/9/2000، بعد سنوات من الجهد، لإيجاد تنظيم مدني يجمع في عضويته العاملين بصحافة الإمارات؛ للارتقاء والنهوض بالمهنة والعاملين فيها وللدفاع عن مصالح الصحفيين وحقوقهم.

وإذا نظرنا إلى جمعية الصحفيين، فهي مهنية خاصة بشؤون الصحافة والصحفيين، تندرج ضمن الجمعيات ذات النفع العام بإشراف وزارة تنمية المجتمع، يديرها مجلس إدارة منتخب مكون من تسعة أعضاء، وعضوين احتياطيين من أعضاء الجمعية العمومية ومدة المجلس سنتان.

وقد استكملت الجمعية تشكيل هيكلها التنظيمي، واختارت بطريقة ديمقراطية، أرستها منذ البداية، انتخاب مجالس إداراتها وتشكيل لجانها الفرعية.