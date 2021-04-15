شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد : بدء تسليم قطع أراضى "الإسكان المميز" بمدينة العاشر من رمضان.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 15-4- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان وزارة الإسكان بدء تسليم قطع أراضى "الإسكان المميز" بمدينة العاشر من رمضان الأحد المقبل، وكذلك ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 763 جنيها للجرام..وغيرها من الاخبار ..

بدء تسليم قطع أراضى "الإسكان المميز" بمدينة العاشر من رمضان.. الأحد

يبدأ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يوم الأحد المقبل 18/4/2021، وحتى يوم الخميس 3/6/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحى 34، السابق حجزها لمستحقيها بمدينة العاشر من رمضان، وشدد على العملاء سرعة التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر جهاز المدينة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

"الاتصالات" تضاعف طاقة مركز تلقى الشكاوى الاستيعابية.. وتطلق رقما موحدا للتواصل

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات 155، ليعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد، وعلى مدار 24 ساعة عبر المنصات الرقمية (الواتساب/ موقع الجهاز/منصات التواصل الاجتماعي) وذلك بهدف تقليل الفترة الزمنية للانتظار لتلقي الشكوى مما ينعكس على الفترة الزمنية للاستجابة لشكاوى المستخدمين، واستيعاب أي زيادات قد تطرأ في حجم المكالمات الواردة،

جهاز مدينة سنفكس الجديدة: مصادرة مواد البناء لأى أعمال مخالفة

شن المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سنفكس الجديدة، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمنطقة الريف الأوروبي.

وأوضح المهندس خالد سرور، أنه تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز بحملة مكبرة بمنطقة الريف الأوروبي، وذلك للحد من مخالفات البناء والبناء العشوائي بالمنطقة، مشيراً إلى أن الحملة استهدفت الإشغالات الموجودة بالطرق، وأيضا مصادرة مواد البناء لأي أعمال مخالفة وإيقاف أي بناء في المهد.

التخطيط تشارك بورشة عمل للدول التى ستتقدم بتقارير طوعية عن التنمية المستدامة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في آية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة في ورشة العمل العالمية الثانية للدول المتقدمة بتقارير وطنية طوعية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2021، تحت عنوان "مدى التقدم الذي أحرزته الدول في إعداد تقاريرها الوطنية الطوعية" وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتقديم التقرير الطوعي الثالث لمصر.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 763 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، الخميس 15 أبريل 2021 حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 763 جنيها للجرام في التداولات الفورية للسوق، بارتفاع بلغت قيمته 3 جنيهات في سوق الصاغة.

استثمارات الشركات الهندية تشهد توسعات ونموا كبيرا لأعمالها فى مصر

التقي المهندس محمد السويدي - رئيس اتحاد الصناعات المصرية وم. طارق توفيق - وكيل الاتحاد ، السفير الهندي الجديد لدي جمهورية مصر العربية آجيت جوبتا ، وقد شارك في الاجتماع د. خالد عبد العظيم - المدير التنفيذي للاتحاد ود. شيماء بهاء الدين - مدير العلاقات الدولية.

سفير الاتحاد الأوروبى يشيد بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا فى مصر

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة، السفير Christian Bergerسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي في مجال العمل الأثري والسياحي.

ومن جانبه، قدم سفير الاتحاد الأوروبي التهنئة للوزير على النجاح الذي حققته احتفالية الموكب الذهبي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، لافتا إلى انبهاره بهذا الموكب المهيب الذي أكد على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة التي تمتد عبر التاريخ.