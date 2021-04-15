شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بدعم من انخفاض الدولار وبيانات أمريكية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 9.8% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 5.8%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 8.4% في مارس/آذار أعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 5.1%.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم تسجيل مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفاضا إلى مستوى 576 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات بانخفاض المؤشر إلى 703 آلاف.



وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.7 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 4.20 دولار للرطل، سجل المعدن الصناعي اعلى سعر عند 4.21 دولار وأقل سعر عند 4.10 دولار.