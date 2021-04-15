شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية و"الداو جونز" عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس مع استمرار متابعة المستثمرين لصدور نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول، وفي أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية.



وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 9.8% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 5.8%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 8.4% في مارس/آذار أعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 5.1%.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم تسجيل مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفاضا إلى مستوى 576 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات بانخفاض المؤشر إلى 703 آلاف.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 240 نقطة) إلى 33974 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 4152 نقطة، في حين صعد "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 128 نقطة) إلى 13985 نقطة.