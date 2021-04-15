شكرا لقرائتكم خبر عن بنك "البلاد" ينتهي من إصدار صكوك من الشريحة الثانية بالريال السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك البلاد عن انتهاء طرح إصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال السعودي مطروحة طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن قيمة الصكوك تبلغ 3 مليار ريال، بعدد أسم يبلغ 3 آلاف سهم، بقيمة إسمية للصك تبلغ 1 مليون ريال للصك.

وبحسب البيان، تصل مدة استحقاق الصك إلى 10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة.

هذا ويشمل الطرح عرض لحاملي الصكوك بقيمة مليارين ريال سعودي (مستحقة 2026) والتي سبق أن أصدرها البنك للاشتراك عن طريق استبدال استثمارهم في الصكوك السابقة مقابل صكوك الشريحة الثانية الجديدة. ويخضع العرض لشروط وأحكام الصكوك.

ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث يؤثر على رأس المال أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفي أي حال وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

وكان البنك قد أعلن، في بيان سابق، عن أن الهدف من هذا الطرح المحتمل هو تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، حيث ستعتبر الصكوك من الشريحة الثانية من رأس المال (Tier 2) نظامياً، وإلى نمو الأنشطة التمويلية والبنكية.

ويُشار إلى أن صافي أرباح البنك خلال العام 2020 ارتفعت إلى 1.35 مليار ريال، مقابل 1.24 مليار ريال خلال عام 2019، بنمو نسبته 80%.

وبلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للعام الماضي نحو 695 مليون ريال، مقارنة بـ 543 مليون ريال في العام الماضي وذلك بارتفاع بنسبة 28%.