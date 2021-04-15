شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة إحدى الشركات التابعة لـ"المتطورة" تُوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع نصف ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن توصية مجلس إدارة إحدى شركاتها الزميلة "شركة دويتشه الخليج للتمويل"، بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2020 بواقع نصف ريال عن كل سهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الشركة المتطورة تمتلك ما نسبته 31.62% من رأس المالي، علماً بأن نصيب المتطورة من تلك التوزيعات يبلغ 9.09 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن المتطورة حققت صافي أرباح بلغ 26.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 28.6 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض الإيرادات بسبب إنخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة رغم إرتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وإرتفاع مصاريف الزكاة الشرعيه، وذلك على الرغم من إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية وإنخفاض تكاليف التمويل وشطب توزيعات أرباح مستحقة من احدى الشركات المستثمر فيها خلال العام السابق وإرتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 36.8 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 44.4 مليون ريال خلال العام 2019.