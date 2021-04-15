«ديليفيرو» تستدل بالنموذج الإماراتي لتهدئة مخاوف النمو بعد رفع القيود

قالت شركة «ديليفيرو» Deliveroo لخدمات توصيل الطعام، إن زيادة الطلبات في الربع الأول بأكثر من الضعف خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس «كورونا» كانت خطوة أولية لتعزيز مكانتها في أعقاب كارثة تعويم أسهم الشركة في لندن الشهر الماضي.

وقال ويل شو، الرئيس التنفيذي للشركة: «إن أمامنا الكثير من العمل لتنمية الأعمال التجارية على المدى الطويل وإثبات أنفسنا في الأسواق».

وأضاف شو إن الشركة تدرك تأثير رفع قيود جائحة «كوفيد-19» على أعمالها خلال الفترة المقبلة مع توقع تباطؤ النمو مع تخفيف القيود، إلا أنه أوضح كذلك أن الطلب القوي في أسواق مثل هونج كونج والإمارات، يشير إلى ما يمكن أن يحدث في دول أخرى بعد رفع القيود.

وأوضحت الشركة إن النمو تسارع للربع الرابع على التوالي، إذ ارتفعت الطلبات بنسبة 114% على أساس سنوي إلى 71 مليوناً، في حين ارتفع إجمالي قيمة المعاملات بنسبة 130% على أساس سنوي إلى 1.65 مليار جنيه إسترليني (2.27 مليار دولار). (رويترز)