شكرا لقرائتكم خبر عن ائتمان القطاع الخاص ينمو 0.3% في فبراير و0.9% للقطاع العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

ارتفعت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي في الإمارات بحوالي 0.2% في شهر فبراير الماضي إلى 3.18 تريليون درهم مقابل 3.17 تريليون درهم في نهاية يناير 2021.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي انخفض الائتمان الإجمالي في فبراير الماضي بحوالي 0.1% ليصل إلى 1.778 تريليون درهم، مقابل 1.779 تريليون درهم في نهاية يناير 2021. ويعود التراجع في إجمالي الائتمان بالدرجة الأولى لتراجع الائتمان الأجنبي في فبراير بحوالي 3.7% على الرغم من ارتفاع الائتمان المحلي بحوالي 0.3%، وتعزى الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والقطاع الخاص بحوالي 0.1% و0.9% و0.3% على التوالي، ويواصل الائتمان للقطاع الخاص بذلك مساره التصاعدي الذي عاد إليه في يناير الماضي بعد تراجع متواصل منذ بداية الجائحة، ما يعكس تحسناً نسبياً في شهية الائتمان لدى القطاع الخاص في الدولة. وكان الائتمان للقطاع الخاص تراجع بحوالي2.3% في العام الماضي عن مستوياته في 2019 نتيجة تبعات الجائحة التي أثرت على شهية المقترضين، وجعلت البنوك أكثر تشددا في قرارات الإقراض.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.1% إلى 1.88 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي نتيجة ارتفاع بنسبة 1.5% في ودائع غير المقيمين على الرغم من انخفاض ودائع المقيمين بحوالي 0.1% عن مستوياتها في يناير 2021، وذلك نتيجة انخفاض ودائع القطاع الحكومي 2.7%، وانخفاض بنسبة 6.5% في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.

السيولة الإجمالية تنمو 0.5% إلى 1.5 تريليون درهم

ارتفع عرض النقد (ن2) والذي يعكس السيولة الحقيقية في الاقتصاد بحوالي 0.5% في فبراير الماضي إلى 1.5 تريليون درهم مقابل 1.49 تريليون درهم في نهاية يناير 2021، وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد (ن1) وعلى الرغم من تراجع الودائع شبه النقدية بمقدار 4.3 مليار درهم.

وارتفع عرض النقد (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية بحوالي 1.8% في شهر فبراير إلى 624.9 مليار درهم، ويرجع الفضل في هذا الارتفاع بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى ارتفاع بمقدار 10.6 مليار درهم في الودائع النقدية، وزيادة في النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.7 مليار درهم. وانخفض عرض النقد (ن3) بنسبة 0.1% إلى 1.766 تريليون درهم نتيجة انخفاض الودائع الحكومية بحوالي 3.3%.

الاحتياطيات الإلزامية للبنوك ترتفع 2% في فبراير

توسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.3% إلى 426.3 مليار درهم في فبراير الماضي، وذلك نتيجة إلى ارتفاع بنسبة 0.5% في النقد المصدر، وارتفاع بنسبة 2% في الاحتياطيات الإلزامية للبنوك، وارتفاع بنسبة 7.6% في الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي، وكذلك ارتفاع بنسبة 0.5% في شهادات الإيداع والأذونات النقدية.