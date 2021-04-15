شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوراق المالية» تلغي تحول «ترايستار» إلى مساهمة عامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع» عن إلغاء موافقتها المبدئية الصادرة بتاريخ 22/3/2021، بشأن تحول شركة «النجم الثلاثي» للنقليات («ترايستار») إلى الشكل القانوني لشركة المساهمة العامة، وإلغاء إعلان نشرة الطرح وإيقاف عملية الاكتتاب العام في أسهم الشركة، والتي كانت مخصصة فقط للمستثمرين المؤهلين وفقاً لآلية البناء السعري خلال فترة الاكتتاب التي بدأت من تاريخ 4 إبريل الجاري وتنتهي في 15 إبريل 2021، وذلك نتيجة عدم استكمال إجراءات التحول وتوقف عملية الاكتتاب بناء على طلب الشركة مع التأكيد على التزام المؤسسين بأحكام المادة (128) من قانون الشركات التجارية وتعديلاته.