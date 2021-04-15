شكرا لقرائتكم خبر عن 5.75 مليون مسافر عبر مطار دبي في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجل مطار دبي الدولي نمواً في أعداد المسافرين خلال شهر مارس/آذار 2021 بنسبة 21.4% إلى 2.03 مليون مسافر، مقارنة مع 1.67 مليون مسافر خلال فبراير/شباط 2021، وذلك وفقاً لبيانات هيئة دبي للطيران المدني.

وأظهرت البيانات الرسمية التي تصدرها الهيئة، أن أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي بلغت خلال الربع الأول من العام 2021 نحو 5.75 مليون مسافر، والتي لا تزال دون مستويات العامين 2020 و2019.

ويأتي هذا النمو القوي في أعداد المسافرين، بالتزامن مع الانتعاش التدريجي لقطاع الطيران في دبي، مع استئناف شركات الطيران الوطنية والأجنبية رحلاتها بين وجهاتها في العالم وربطها مع دبي، إلا أن القيود على السفر لا تزال تحد من عودة حركة الطيران إلى مستوياتها الطبيعية.

وبحسب البيانات، ارتفعت الحركة الجوية في مطار دبي الدولي لوحده بنسبة 17% إلى 18.1 ألف حركة في مارس 2021، مقارنة مع 2021 ، ليصل إجمالي الحركة الجوية في المطار منذ بداية العام حتى نهاية مارس 2021 نحو 51 ألف حركة.

وعلى صعيد الحركة الجوية في مطاري دبي وآل مكتوم في مارس 2021، فقد ارتفعت بنسبة 17.3% لتصل إلى 20.85 ألف حركة، مقارنة مع 17.8 ألف حركة في فبراير، ليصل إجمالي الحركة في الربع الأول 2021 إلى قرابة 59.3 ألف حركة جوية.

ووصل الشحن الجوي في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين خلال الربع الأول نحو 566.8 ألف طن، موزعة ما بين 523.2 ألف طن في مطار دبي، و43.54 ألف طن في مطار آل مكتوم.

كما ارتفع حجم الشحن الجوي في مطار دبي الدولي خلال مارس/آذار 2021 بنسبة 23% إلى 197.16 ألف طن، مقارنة مع 159.65 ألف طن في فبراير/شباط 2021.

وارتفع حجم الشحن الجوي في مطار آل مكتوم بنسبة 20% إلى 15.77 ألف طن في مارس، مقارنة مع 13.17 ألف طن في فبراير.

وبحسب البيانات، شهدت مطارات دبي انضمام 3 ناقلات طيران جديدة للرحلات المجدولة خلال الربع الأول بواقع ناقلة واحدة في كل شهر.