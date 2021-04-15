شكرا لقرائتكم خبر عن أصول «بلاك روك» عند 9 تريليون دولار بدعم التحفيز الحكومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأصول التي تديرها شركة «بلاك روك» إلى مستوى قياسي بلغ 9 تريليونات دولار مع إعلانها النتائج المالية الربع الأول، مدعومة بالتحفيز الحكومي الجديد والإسراع بنشر اللقاحات.

ونقلت بلومبيرج عن صندوق الاستثمار الأمريكي قوله بيان يوم الخميس، بأن الدخل الثابت اجتذب أكبر نسبة من التدفقات الواردة بصافي 60.8 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها الأسهم عند 49.9 مليار دولار.

وبلغ إجمالي صافي التدفقات رقماً قياسياً قدره 172 مليار دولار، فيما بلغ صافي التدفقات إلى المنتجات الاستثمارية طويلة الأجل، مثل الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة 133 مليار دولار اعتباراً من 31 مارس/آذار.

وأبلغت «بلاك روك» عن صافي دخل معدّل قدره 1.2 مليار دولار، أو 7.77 دولار للسهم، متجاوزة بذلك تقديرات المحللين عند 7.71 دولار للسهم. كما بلغت العائدات 4.4 مليار دولار، مقابل 4.31 مليار دولار متوقعة من المحللين الذين شملهم استطلاع بلومبيرج.