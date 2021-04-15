شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 15-4-2021، تباينا ملحوظا أمام الريال السعودى، واستقر الدولار الأمريكى عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر اليورو 1 يورو ليسجل 4.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.48 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-4-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا ملحوظا وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، ليستقر سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.48 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.00 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.04 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.





وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24بنحو 210.57 ريال بما يعادل 56.15$

سعر الذهب عيار 22بنحو 193.03 ريال بما يعادل 51.47$

سعر الذهب عيار 21بنحو 184.25 ريال بما يعادل 49.13$ سعر الذهب عيار 18بنحو 157.93 ريال بما يعادل 42.11$ سعر الذهب عيار 14بنحو 122.83 ريال بما يعادل 32.75$ سعر الذهب عيار 12بنحو 105.29 ريال بما يعادل 28.07$ سعر أوقية الذهببنحو 6,549 ريال بما يعادل 1,746$ سعر جنيه الذهببنحو 1,474 ريال بما يعادل 393.04$ سعر كيلو الذهببنحو 210,572 ريال بما يعادل 56,148$