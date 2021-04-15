شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات الشركات الهندية تشهد توسعات ونموا كبيرا لأعمالها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي المهندس محمد السويدي - رئيس اتحاد الصناعات المصرية وم. طارق توفيق - وكيل الاتحاد ، السفير الهندي الجديد لدي جمهورية مصر العربية آجيت جوبتا ، وقد شارك في الاجتماع د. خالد عبد العظيم - المدير التنفيذي للاتحاد ود. شيماء بهاء الدين - مدير العلاقات الدولية.

وبحث رئيس اتحاد الصناعات مع السفير الهندي الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في مصر في الوقت الراهن ، وأن الشركات الهندية العاملة في مصر هي خير سفير للاستثمار في مصر بما لهم من تجارب وأن استثمارات تلك الشركات تشهد توسعات مما يعكس نمو أعمالها في مصر.

ووجه السويدي الدعوة للشركات الهندية العاملة في مجال الصناعات الدوائية وكيمياويات الدواء للنظر في التواجد في السوق المصري من خلال شراكات مع الشركات المصرية العاملة في الاجتماع وقد تم الاتفاق علي الترتيب للقاء عن بعد تتباحث فيه الشركات معا، كما تم الاتفاق علي مزيد من التعاون في مجال نقل الخبرات في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بمشاركة القطاع الخاص .

ووجه م. محمد السويدي الدعوة للسفر الهندي لزيارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية التي تم تطويرها في مجال الصناعات الكهربائية والميكانيكية، كما طلب م.طارق توفيق في ذات الإطار التعرف علي ما تم بشأن مركز التدريب الخاص بتكنولوجيا المعلومات بخبرة ودعم هندي مشيرا إلي أن إنجاح هذا النموذج هام جدا خاصة مع التحول الرقمي الذي يعيشه العالم .

كما قدم م. السويدي تعريفا بمبادرة حياه كريمة ومشروعاتها الجاري تنفيذها بما تمثله من فرص جديده للاستثمار في كافة مجالات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ، وشبكات الري الحديث ،والشبكات الكهربائية ، وغيرها من المجالات المرتبطة بالمشروعات المنفذة، وتم الاتفاق علي تبادل المعلومات حتي يمكن توجيه الشركات الهندية المهتمة في ضوء ذلك للاستثمار في مصر ".