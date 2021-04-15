شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الأمريكية تقفز لأعلى مستوى فى 10 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر آذار/مارس مرتفعة بمقدار 9.8% ،بأفضل وتيرة منذ أيار/مايو 2020 ،أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 5.8% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 3.0%.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة مرتفعة بمقدار 8.4% ، أفضل من التوقعات ارتفاع بمقدار 5.1% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 2.7% ،هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.