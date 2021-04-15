شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى شهر قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأدنى مستوى فى شهر مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد هبوط عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن أكبر اقتصاد فى العالم ، مع صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومبيعات التجزئة الشهرية.

انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.15 % إلى مستوى 91.49 نقطة الأدنى منذ 18 آذار/مارس الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.62 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.70 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.25% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، فى ظل ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

موجة الهبوط التي تسيطر حاليا على العملة الأمريكية ،سببها الرئيسي المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ،وصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية لمستويات قياسية جديدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 1.3% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند معدل 1.611%.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، بعد التأكيدات المتكررة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن أسعار الفائدة ستبقي منخفضة حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر أمانا.

قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الأربعاء إنه فى الوقت المناسب سيخفض البنك المركزي الأمريكي مشترياته الشهرية من السندات قبل أن يلتزم بزيادة أسعار الفائدة ،وأشار إلى إن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو وتوظيف أسرع فى الأشهر المقبلة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ، عن سوق العمل متمثلا فى صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وصدور مبيعات التجزئة الشهرية التي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ،وتصدر أيضا بيانات عن مخرجات القطاعات الصناعية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.703 مليون فى الأسبوع المنتهي 9 نيسان/أبريل من 0.744 مليون الأسبوع الأسبق .

وتصدر بنفس التوقيت ،مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 5.8% خلال آذار/مارس من انخفاض بنسبة 3.0% فى شباط/فبراير ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 5.1% من انخفاض بنسبة 2.7% فى الشهر السابق.

ويصدر بحلول الساعة 13:15 غرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع نمو بمعدل 2.7% خلال آذار/مارس من انكماش بمعدل 2.2% شباط/فبراير ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 75.6% من 73.8% الشهر السابق.