شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لمستوى قياسي جديد بفضل أرباح الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لمستوي قياسي جديد ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، فى ظل إفصاح كبرى الشركات عن أرباح تتجاوز التقديرات ، بالتزامن مع التعليقات الأخيرة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي ، بالإضافة إلى انخفاض عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 10:58 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 438.6 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلا مستوى قياسي جديد ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.1% ، مواصلا مكاسبه القوية للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل صعود معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

تسيطر على المستثمرين فى الوقت الحالي معنويات قوية ، فى ظل إفصاح كبرى الشركات فى أوروبا والولايات المتحدة عن نتائج أرباح تتجاوز التقديرات خلال الربع الأول من هذا العام.

قالت رئيس البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" يوم الأربعاء إن اقتصاد منطقة اليورو يستند حاليا على "عكازين" هما الحوافز النقدية والمالية ،والتي لا يمكن إزالتهما حتى يتعافي الاقتصاد تماما.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.4% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوى قياسي جديد عند 4,151.69 نقطة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 1.3% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند معدل 1.611% ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.2% ،مسجلا أعلى مستوى منذ كانون الثاني / يناير 2008 عند 3,990.5 نقطة ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% مسجلا أعلى مستوي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2000 عند 6,229.6 نقطة ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 0.1% .

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.5% ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 6,982.4 نقطة ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.