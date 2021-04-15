شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه بفضل هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليستأنف مكاسبه التي توقفت بالأمس ، فى طريقها للتداول مرة أخرى فوق 1,750$ للأونصة ، يأتي هذا الارتفاع بفضل هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,749.15$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,736.20$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,734.18$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.7% ، بفعل انتعاش مؤقت فى سوق السندات الأمريكي ، وحقق فى اليوم السابق ارتفاعا بحوالي 0.8%.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 1.3% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند معدل 1.611% ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، بعد التأكيدات المتكررة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن أسعار الفائدة ستبقي منخفضة حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر أمانا.

قال رئيس المجلس "جيروم باول" يوم الأربعاء إنه فى الوقت المناسب سيخفض البنك المركزي الأمريكي مشترياته الشهرية من السندات قبل أن يلتزم بزيادة أسعار الفائدة ،و أشار إلى إن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو وتوظيف أسرع فى الأشهر المقبلة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ، عن سوق العمل متمثلا فى صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن مستويات الإنفاق الاستهلاكي متمثلة فى صدور مبيعات التجزئة خلال آذار/مارس.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 3.21 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,022.86 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 15 نيسان/أبريل 2020.