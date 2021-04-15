شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى شهر بعد الانخفاض الكبير فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى شهر ،بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض كبير فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.0% إلى مستوي 63.45$ الأعلى منذ 18 آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 62.82$، وسجل أدنى مستوي عند 62.56$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 66.92$ للبرميل الأعلى منذ 18 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 66.31$ ، و سجل أدنى مستوي عند 65.98$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.9% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي فى نحو أسبوعين ،بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.9 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 9 نيسان/أبريل ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 492.48 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 26 شباط/فبراير الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل، ليرتفع إجمالي إنتاج الخام إلى 11.0 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.

قالت وكالة الطاقة الدولية فى تقريرها الشهري عن أسواق الطاقة ،إنه من المقرر إعادة التوازن بين الطلب والعرض على النفط فى النصف الثاني من هذا العام.

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعات الطلب بنحو 70 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي ،ورجحت أن يرتفع الطلب العالمي بإجمالي 5.95 مليون برميل يوميا فى 2021.