شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بانخفاضه الأخير اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 60.15، ليستهدف مستوى المقاومة 68.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه