شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يجني أرباحه – تحليل – 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي، وأيضاً لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مستفيداً من الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 297.80، ليستهدف مستوى المقاومة 320.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه