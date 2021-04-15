شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يعمق من خسائره – تحليل – 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.58% بما يعادل -1.03 نقطة ليستقر على سعر 64.19 دولار، ليبحث السهم بهذا الانخفاض عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 63.25، ليستهدف مستوى المقاومة 68.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه