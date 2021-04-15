بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 12.02 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 02ر12 نقطة ليبلغ مستوى 58ر5953 نقطة بنسبة صعود بلغت 20ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر258 مليون سهم تمت عبر 8706 صفقات نقدية بقيمة 58 مليون دينار كويتي (نحو 8ر179 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13ر9 نقطة ليبلغ مستوى 36ر4805 نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر179 مليون سهم تمت عبر 5484 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار (نحو 82ر37 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر13 نقطة ليبلغ مستوى 04ر6530 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر78 مليون سهم تمت عبر 3222 صفقة بقيمة 7ر45 مليون دينار (نحو 67ر141 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 14ر5 نقطة ليبلغ مستوى 38ر4978 نقطة بنسبة صعود بلغت 10ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر88 مليون سهم تمت عبر 3012 صفقة نقدية بقيمة 5ر7 مليون دينار (نحو 25ر23 مليون دولار).

وكانت شركات (وربة كبيتل) و(المصالح ع) و(عقار) و(الأنظمة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (الراي) و(منشآت) و(فجيرة أ) و(ثريا) الأكثر انخفاضا.