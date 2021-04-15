شكرا لقرائتكم خبر عن «دناتا» تنال اعتماد «أياتا» لمناولة المنتجات سريعة العطب في سنغافورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نالت «دناتا» إحدى أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، اعتماد مركز التميز لخدمات مناولة المنتجات سريعة العطب CEIV Fresh التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا» في مطار تشانغي في سنغافورة.

ويؤكد هذا الاعتماد قدرة المجموعة على نقل المنتجات سريعة العطب والحساسة للحرارة كالفاكهة الطازجة واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والزهور وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

ويشهد الطلب على نقل المنتجات سريعة العطب نموأً مستمراً مع تزايد حاجة المستهلكين إلى منتجات صحية على مدار العام. ويشكل الوقت والحرارة أبرز عاملين لنقل هذه المنتجات تفادياً لتلفها. ويتوافق برنامج CEIV Fresh مع هذه المتطلبات الصارمة بناءً على لوائح «أياتا» لنقل الشحنات سريعة العطب، حيث تجمع بين مدخلات تنظيمية وتشغيلية من خبراء صناعيين وحكوميين.

وقال سام غولد رئيس الشحن في «دناتا سنغافورة»: «يرتفع الطلب على النقل الآمن للمنتجات الحساسة الحرارة. ونحن نستثمر باستمرار في البنية التحتية والتدريب وتحسين العمليات لضمان وصول الشحنات إلى العملاء في حالة ممتازة. وتثبت شهادة CEIV Fresh الصادرة عن التحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) جودة وموثوقية خدماتنا، كما تدعم موقع مطار «شانغي» كمركز شحن رائد للمنتجات الحساسة للوقت والحرارة».

وتدير دناتا مركزاً متطوراً لمناولة الأدوية والمنتجات سريعة العطب مساحته 1400 متر مربع في مطار تشانغي الدولي، وهو قادر على مناولة 75 ألف طن من المنتجات الحساسة للحرارة سنوياً، ويقدم فريق الشحن في دناتا حلولاً متميزة لمناولة وتخزين المنتجات الحساسة للحرارة إلى العملاء من الناقلات الجوية في سنغافورة.