بيع 1107 وحدة سكنية بملياري درهم في دبي خلال 5 أيام

دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة الأسبوع الجاري تسجيل 1242 مبايعة بقيمة 2.68 مليار درهم، منها 135 مبايعة للأراضي بقيمة 630.04 مليون درهم و1107 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.05 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 189 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 282 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 115 مبايعة بقيمة 289 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 93 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.29 مليار درهم منها 78 رهن أراض بقيمة 178.5 مليون درهم و340 رهن فلل وشقق بقيمة 1.11 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 490 مليون درهم وأخري في منطقة القصيص الثانية بقيمة 63 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 73 هبة بقيمة 358.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة رقة البطين بقيمة 40 مليون درهم.