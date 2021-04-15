مؤشر دبي فوق 2600 نقطة.. ونصف مليار تقود «العالمية» إلى 90 درهماً

أبوظبي: مهند داغر

استقطبت الأسهم المحلية مشتريات جيدة في آخر تعاملات الأسبوع، وسط سيولة قوية بلغت 1.87 مليار درهم، وتوجهت بشكل رئيسي نحو أسهم العقار والبنوك، ليكسر على إثرها مؤشر سوق دبي مستويات 2600 نقطة من خلال ارتفاعه 2.45% بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 1.53% إلى 6131 نقطة.

وجاءت هذا الأداء في سوق دبي مع مكاسب جماعية لأسهم العقار، بقيادة «إعمار العقارية» الذي انهى التعاملات على ارتفاع 6% عند مستوى 3.88 درهم، من خلال استقطابه سيولة 115 مليون درهم عبر التداول على 30 مليون سهم.

كما ارتفع «إعمار مولز» 4.52% إلى 1.85 درهم، كما ارتفع «إعمار للتطوير» 5.11% عند 2.67 درهم، فيما ارتفعت أسهم «داماك» 3.33% و«ديار» 3.39% و«الإتحاد العقارية» 1.52%.

هذا وارتفع «العربية للطيران» 6.4% إلى مستوى 1.33 درهم، وجاء ثالثاً في ترتيب السيولة بنحو 32 مليون درهم من خلال التداول على 24 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، وصل سهم «العالمية القابضة» عند مستوى قياسي جديد بـ90 درهماً من خلال ارتفاعه 4% وبسيولة تجاوزت النصف مليار درهم، فيما صعد «أبوظبي الأول» 2.1% إلى 14.56 درهم، بتداولات بقيمة 481 مليون درهم. وزاد سهم «الدار العقارية» 1% إلى 3.64 درهم وبسيولة بلغت 231 مليون درهم.