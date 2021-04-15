شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في دبي 1.37% خلال الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دبي بنسبة 1.37%، في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 2.99%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 1.18 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.64% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.23 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 7.26% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.15 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.21%، وقسم الصحة بنسبة 0.07%.

وبحسب بيانات صادرة عن «مركز دبي للإحصاء»، ارتفعت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 1.40% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.15 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.67% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.27% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.18% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.04%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.04%. بينما حافظت أسعار قسم التعليم على استقرارها خلال فترة المقارنة.

مقارنة سنوية

وعند مقارنة الربع الأول من عام 2021 بالفترة ذاتها من عام 2020؛ تبين أن المؤشر قد انخفض بنسبة 4.26%، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار في كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.88% والتي خفضت المؤشر بمقدار 3.61 نقطة، وقسم النقل بنسبة 4.24% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.46 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.19% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.16 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 5.00% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.10 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.57% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.12%، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.73% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.66% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.36% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.35% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.12% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة.

أداء شهر مارس

وانخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك بنسبة 3.87% في شهر مارس/آذار 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، حيث انخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.68% والتي خفضت المؤشر بمقدار 3.51 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.97% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.54 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.57% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.56%، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

وارتفعت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 0.93% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.10 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.77% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.04 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.69% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.04 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.73% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.36% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.07%. بينما استقرت أسعار قسم الترفيه والثقافة عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

انخفاض شهري

وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في مارس/آذار 2021 مقارنة بشهر فبراير/شباط 2021 بنسبة 0.02%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.83% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.32 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.14% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.16 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.14% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.07 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.12% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.56%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.02%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 4.89% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.53 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.84% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.07%. بينما استقرت أسعار كل من: قسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.