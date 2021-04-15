شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 63.07 دولار للخام الأمريكى و66.56 لبرنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 66.56 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.07 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط ارتفعت نحو 5% الأربعاء، وسط تفاؤل حيال عودة الطلب بعد تقرير من وكالة الطاقة الدولية، أعقبه بيانات المخزون الأمريكي، وذلك بعد أن عصفت إغلاقات مكافحة فيروس كورونا باستهلاك الوقود العام الماضي، حيث انخفضت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وسجلت مخزونات الساحل الشرقي مستوى قياسيا منخفضا، وزادت إمدادات البنزين في أحدث أسبوع، وهي مؤشر على استهلاك الولايات المتحدة من الوقود، إلى 8.9 مليون برميل يوميا، أعلى مستوياتها منذ أغسطس، حسبما أظهره تقرير إدارة المعلومات.